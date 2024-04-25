Вдень, 25 квітня, у Бериславському районі ворожий дрон атакував цивільну вантажівку.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що через атаку травмовано водія автомобіля. Крім того, виникла пожежа у кабіні авто.
Рятувальники швидко ліквідували загоряння.
Нагадаємо, що вдень, 25 квітня, російська армія завдала удару по селищу Антонівка на Херсонщині.
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Вдень, 25 квітня, у Бериславському районі ворожий дрон атакував цивільну вантажівку.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що через атаку травмовано водія автомобіля. Крім того, виникла пожежа у кабіні авто.
Рятувальники швидко ліквідували загоряння.
Нагадаємо, що вдень, 25 квітня, російська армія завдала удару по селищу Антонівка на Херсонщині.