Вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Сьогодні вночі, 27 травня, о 01:04 та 01:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно, у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Сьогодні вночі, 27 травня, о 01:04 та 01:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно, у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.