Укриття у Херсоні, фото з відкритих джерел

Вчора, 7 березня, росіяни знову атакували Херсонську областьЧерез російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків, зауважив Олександр Прокудін.

У Херсоні пошкоджені будівлі театру та музею. Зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автомобілі.

У населених пунктах Херсонщини були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.

Крім того, під час нічної атаки дронів сили протиповітряної оборони в Одеській області знищили два ворожих безпілотники.

Нагадаємо, що у ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».