Ворожа атака на Херсонщині. Фото: Сили оборони півдня України

Вчора, 2 квітня армія РФ атакувала Херсонщину. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 5 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Крім того, минулої доби противник обстрілював Токарівку, Антонівку, Садове, Кізомис, Велетенське, Томину Балку, Берислав, Михайлівку, Зміївку, Тягинку та місто Херсон.

Нагадаємо, що у вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.