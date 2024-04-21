Сьогодні, 21 квітня, з будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.
Цю інформацію Newsmaker підтвердила прессекретар прикордонної поліції Раїса Новицькі.
«Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі», — сказала Раїса Новицькі.
Нагадаємо, в Одесі запустили аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів.
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Сьогодні, 21 квітня, з будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.
Цю інформацію Newsmaker підтвердила прессекретар прикордонної поліції Раїса Новицькі.
«Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі», — сказала Раїса Новицькі.
Нагадаємо, в Одесі запустили аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів.