Школярі з гімназії №1 у Сумах пройшлися з труною центральними вулицями міста на знак пам‘яті освіті. Фото: Цукр / Артем Король

Школярі з гімназії №1 у Сумах пройшлися з труною центральними вулицями міста на знак пам‘яті освіті.

Таким чином вони висловили протест проти об’єднання гімназії №1 та школи №12, пише місцеве видання Цукр.

Акцію протесту разом зі школярами організувала акторка театру й режисерка Тетяна Нянькіна.

У кінцевій точці ходи, біля пам’ятника Івану Харитоненку, Тетяна Нянькіна зробила промову проти об’єднання гімназії №1 та школи №12.

— Ми ховаємо довіру до нашої влади, яка ухвалює свої рішення непослідовно та необґрунтовано. Зараз ми говоримо про ситуацію, яка відбувається з гімназією №1. Уже декілька місяців нам дають дуже швидкі, дуже різні рішення щодо долі нашої гімназії, — сказала акторка театру та організаторка ходи.

За її словами, кілька місяців тому батьки гімназії зверталися до місцевої влади з проханням залишити все, як є, через тяжкий психологічний стан дітей внаслідок війни.

Після завершення перформансу поліція зупинила Тетяну Нянькіну. За її словами, там було близько 15 поліцейських. Організаторка каже, що їй не зачитали права, а лише записали показання і попросили підписати. Тоді вона викликала адвоката.

Поліція пояснила їй, що учасники мали подати запит на проведення заходу до Сумської ОВА.

Нагадаємо, поліція прийшла з обшуками до голови Чорноморської громади на Миколаївщині. Місцеві жителі влаштували мітинг.