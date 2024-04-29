Фото: Эхо Кавказа.

У грузинському Тбілісі в неділю, 28 квітня, відбулася акція протесту проти законопроєкту про «іноагентів» під гаслом «Ні – російському закону». Так – Європі».

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Зазначається, що в акції приймали участь громадські активісти та звичайні громадяни.

«Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може закритися», – заявила одна із учасниць демонстрації.

Водночас у правлячій партії «Грузинська мрія», яка просуває скандальний законопроєкт, оголосили про підготовку акції протесту у відповідь, яка має відбутися 29 квітня о 20:00 за місцевим часом на проспекті Руставелі у Тбілісі.

Фото: Эхо Кавказа.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив закон про «іноагентів» у першому читанні. Документ підтримали 83 депутати, жоден не проголосував проти. Відповідно до законопроєкту, організаціями, які представляють інтереси «іноземної сили», є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального прибутку яких протягом календарного року є «іноземна сила».

29 квітня на засіданні парламентського комітету з юридичних питань відбудеться постатейний розгляд законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу» до другого читання.

Також повідомлялося, що Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон «про прозорість іноземного впливу».