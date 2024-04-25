Європарламент виступив проти переговорів про вступ Грузії до ЄС через закон про «іноагентів» / Фото з відкритих джерел

Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон «про прозорість іноземного впливу».

За резолюцію проголосували 425 євродепутатів, 25 були проти, 30 утрималися, повідомляє «Європейська правда».

У проєкті резолюції йшлося, що Європейський парламент засуджує повторне внесення до парламенту законопроєкта «про прозорість іноземного впливу» і наголошує, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

«Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією», — йдеться у тексті.

Також, за даними редактора з питань Європи «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, в ухваленій резолюції міститься заклик до ЄС розглянути санкції щодо Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомлялося, спочатку до Європарламенту було внесено чотири проєкти резолюції, до початку дебатів було додано п'ятий варіант. На 23 квітня автори пʼяти робочих версій погодили загальний текст.

Нагадаємо, у столиці Грузії Тбілісі, 16 квітня, другий день поспіль триває акція протесту проти законопроєкту про «іноагентів». Спецпризначенці намагались витіснити мітингувальників від входу до парламенту.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Раніше повідомлялось, що Грузія звільнила свого громадянина, якого російські військові незаконно затримали поблизу лінії розмежування з окупованими територіями.