Пізно ввечері 18 березня під час планового польоту безпілотник MQ-9 Reaper Повітряних сил США здійснив аварійну посадку в Польщі поблизу міста Мирославець.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил Польщі.
«18 березня після 23:00 біля Мирославця сталася аварійна посадка безпілотного літака ЗС США, який перебував у повітряному просторі Польщі. Приземлення відбулося відповідно до процедур в охоронюваній нежитловій зоні. Місце охороняється спецслужбами, розслідування веде військова поліція», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.
Пізно ввечері 18 березня під час планового польоту безпілотник MQ-9 Reaper Повітряних сил США здійснив аварійну посадку в Польщі поблизу міста Мирославець.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил Польщі.
«18 березня після 23:00 біля Мирославця сталася аварійна посадка безпілотного літака ЗС США, який перебував у повітряному просторі Польщі. Приземлення відбулося відповідно до процедур в охоронюваній нежитловій зоні. Місце охороняється спецслужбами, розслідування веде військова поліція», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.