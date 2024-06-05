В Індії понад 25 тисяч людей отримали тепловий удар / Фото: PTI

Через аномальну спеку в Індії загинули 56 людей протягом весни, причому 46 із цих смертей були зафіксовані лише у травні.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Індії, цієї весни майже 25 тисяч жителів країни отримали тепловий удар, повідомляє «УП.Життя».

Зазначається, що травень був особливо важким для країни, адже температура в столиці Делі та сусідньому штаті Раджастан перевищила рекордні 50 градусів за Цельсієм.

Ситуацію ускладнило те, що минулого тижня в Індії проводилися вибори. Люди непритомніли від спеки у чергах до виборчих дільниць.

Щонайменше 33 людини, зокрема члени виборчих комісій, померли від теплового удару в штатах Уттар-Прадеш і Біхар на півночі, а також у штаті Одіша на сході країни.

Також минулого тижня смерті від спеки зафіксували у штатах Раджастан і Джаркханд.

Нагадаємо, у минулому році в північному індійському штаті Уттар-Прадеш і прилеглому до нього Біхар через сильну спеку за три дні загинули 98 людей.

Раніше повідомлялось, що з початку квітня у більшості областей України стовпчики термометрів піднялися до аномально високих міток, встановивши нові температурні рекорди. За даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла. Загалом фахівці фіксували перевищення показників від 1 до 6 градусів. Потепління на початку квітня відчули і миколаївці — люди охоче зняли куртки, а дехто навіть встиг відкрити пляжний сезон.