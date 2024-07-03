Микола Тищенко у залі суду. Фото: Hromadske

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд залишив народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє видання Hromadske.

Сторона захисту заявила, що підозра парламентарю є необґрунтованою, проте прокурор це заперечив: адвокати, за його словами, не надали контраргументів. Він також додав: що Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали.

Сам депутат наполягав, що подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювалось шахрайство. Мовляв, вже після ухвал суду про обшуки, він приїхав до міста.

«Суд ухвалив: запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишити без змін», — оголосив суддя від час засідання.

Запобіжний захід триватиме до 23 серпня.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра група чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. Пізніше виявилось, що нападниками виявилась охорона народного депутата Миколи Тищенка.