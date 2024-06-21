Нардеп Тищенко та його охорона під час суперечки з військовим

У центрі Дніпра група чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Сина), коли той гуляв з дитиною. Нападниками виявилась охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Конфлікт стався 20 червня, повідомляли українські телеграм-канали.

На опублікованих відео видно, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його в кайданки. Тим часом один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та нібито вдарив його.

Ним виявився дніпрянин Дмитро Павлов (Син), який воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони, а люди у військовій формі — охорона народного депутата Миколи Тищенка. Зазначають, що між Павловим, який гуляв з дитиною в центрі міста, і Тищенком сталася словесна суперечка. На одному з відео поряд із чоловіком у цивільному справді стоїть людина, схожа на Тищенка.

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Пізніше стало відомо, що за цим фактом відкрито два кримінальні провадження: за ст. 125 та ст. 146 Кримінального кодексу України. Поліціянти встановлюють особи всіх учасників події.

В своїх соцмережах народний депутат Микола Тищенко заявив, що Дмитро Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі та намагався зірвати слідчі дії, а тому з ним стався конфлікт.

Також народний депутат стверджував, що той завдав кількох ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти.

Зараз публікація вже недоступна.