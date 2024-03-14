Сьогодні, 14 березня, армія РФ вкотре атакувала Херсон. Під обстрілами опинились будинок та салон краси.
Про повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Російські військові проти того, щоб жінки у Херсоні мали змогу доглядати за собою? Сьогодні зранку вони поцілили у салон краси», — написав він.
Також росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні. «Поцілили прямісінько у квартиру». Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30.
«За лічені секунди людська оселя перетворилась на купу будівельного сміття. На щастя, обійшлося без поранених», — зазначив Роман Мрочко.
Як повідомили в ДСНС, сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала.
Нагадаємо, протягом минулої доби 13 березня окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари, є загиблі. внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Пошкоджені 27 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
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Сьогодні, 14 березня, армія РФ вкотре атакувала Херсон. Під обстрілами опинились будинок та салон краси.
Про повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Російські військові проти того, щоб жінки у Херсоні мали змогу доглядати за собою? Сьогодні зранку вони поцілили у салон краси», — написав він.
Також росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні. «Поцілили прямісінько у квартиру». Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30.
«За лічені секунди людська оселя перетворилась на купу будівельного сміття. На щастя, обійшлося без поранених», — зазначив Роман Мрочко.
Як повідомили в ДСНС, сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала.
Нагадаємо, протягом минулої доби 13 березня окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари, є загиблі. внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Пошкоджені 27 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.