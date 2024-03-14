Обстріл Херсона 14 березня / Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 березня, армія РФ вкотре атакувала Херсон. Під обстрілами опинились будинок та салон краси.

Про повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Російські військові проти того, щоб жінки у Херсоні мали змогу доглядати за собою? Сьогодні зранку вони поцілили у салон краси», — написав він.

Також росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні. «Поцілили прямісінько у квартиру». Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30.

«За лічені секунди людська оселя перетворилась на купу будівельного сміття. На щастя, обійшлося без поранених», — зазначив Роман Мрочко.

Як повідомили в ДСНС, сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала.

Обстріл Херсона 14 березня / Фото: ДСНС Обстріл Херсона 14 березня / Фото: ДСНС Обстріл Херсона 14 березня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом минулої доби 13 березня окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари, є загиблі. внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Пошкоджені 27 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.