Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби 13 березня окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари, є загиблі.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

За даними правоохоронців, внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Пошкоджені 27 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція

За інформацією Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Також армія РФ завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним обʼєктам Сумської області. Внаслідок чого, тимчасово виведені з ладу передавачі телерадіомовлення. Через пошкодження частина території області не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв’язком.

Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 13 березня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.