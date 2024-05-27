РФ обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонщини. Фото з відкритих джерел

Російсько-окупаційні війська протягом доби 26 травня обстріляли понад 10 населених пунктів Херсонської області.

Через російські обстріли поранення отримали троє мешканців Херсонщини, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Також російські військові нанесли авіаційні удари КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

За даними ОДА, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.Також були влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Крім того, побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від обстрілів постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Пошкоджені вольєри для тварин. В одному із вольєрів жили мало соціалізовані коти, які злякалися та втекли після обстрілу. Також з пошкоджених вольєрів втекли і деякі собаки.