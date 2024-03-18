Обстріл Херсону, 18 березня, 2024 року. Фото: ДСНС

Вчора, 17 березня, через російські удари по Херсонській області поранень зазнала одна людина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог обстрілював Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, припортову інфраструктуру, газову заправну станцію, автосервісне підприємство та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі росіяни обстріляли один із мікрорайонів Херсону.

Як повідомляється, після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку.

«Попри те, що росіяни продовжували завдавати повторних ударів, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок 18 березня у Миколаєві постраждали 9 людей.