Обстріл Херсонської області 12 червня / Фото: Нацполіція

Російські війська 12 червня обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під обстрілами російських військ перебували Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та Херсон, йдеться в повідомленні.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксоване влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку», — йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, на території громади було пошкоджено теплову мережу, будівлю трансформаторної підстанції та електропідстанції, трактор й ангар.

Нагадаємо, 13 червня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.