Уламки російських снарядів у Херсоні, грудень 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка і Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

«Також зазнали пошкоджені дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків, території торговельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогін», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.