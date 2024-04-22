Зранку, 22 квітня росіяни атакували автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми.
Потерпілу доставили до лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.
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Зранку, 22 квітня росіяни атакували автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми.
Потерпілу доставили до лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.