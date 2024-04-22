У ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму. Силам оборони вдалося знищити 5 безпілотників.
«Російські дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
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У ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму. Силам оборони вдалося знищити 5 безпілотників.
«Російські дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.