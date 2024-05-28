Вирва відобстрілу Херсону, архівне фото Уніан

Вчора, 28 травня, російська армія здійснила обстріли дев'яти населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани і Херсон.

«Внасілдок атаки пошкоджені три приватні будинки, господарча споруда та автомобіль. Зафіксовані влучання в навчальний заклад, стільникову вежу і водонапірну башту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу по Снігурівці загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.