Вчора, 8 квітня, російські війська здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію дві людини дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
«Ворог обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське і Херсон», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, гаражі.
Крім того, сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині два дрони типу «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Вчора, 8 квітня, російські війська здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію дві людини дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
«Ворог обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське і Херсон», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, гаражі.
Крім того, сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині два дрони типу «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».