У Львівській області внаслідок атаки російських дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Цієї ночі ворожі «Шахеди» намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області», — заявив він.
За його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
«Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих», — додав голова ОВА.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У Львівській області внаслідок атаки російських дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Цієї ночі ворожі «Шахеди» намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області», — заявив він.
За його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
«Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих», — додав голова ОВА.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».