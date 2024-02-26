У неділю 25 лютого, близько 13:20, у Миколаєві в районі перехрестя вулиць Потьомкінської та Соборної водій автомобілю Volkswagen Passat наїхав на неповнолітнього пішохода.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 17-річного хлопця із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, за частиною 1 статтті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 380 95 521 21 24 або 102.

Нагадаємо, на Миколаївщині п’яний водій збив велосипедиста та врізався в дерево.