Скриншоти з сюжету ТСН

Після бійки, яка сталася 11 червня біля одеського ТЦК між медиками «швидкої» та працівниками центру комплектації, прокуратура відкрила справу про хуліганство

Працівники «швидкої» в сюжеті «ТСН» розповіли свою версію подій.

Бригада медиків «швидкої» допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими.

Скриншоти з сюжету ТСН

Зі слів медиків, до них надійшов виклик від 36 річного чоловіка. Той повідомив, що його примусово доправили до ТЦК і побили. Лікар з фельшером оглянули пацієнта та наполягали на госпіталізації — у чоловіка були садна на голові, забиття грудної клітки та підвищений тиск. Попередній діагноз — закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Але військові не лише не дозволили забрати пацієнта, виходити з приміщення заборонили і бригаді, розповіли медики.

«Співробітники ТЦК відмовили нам в госпіталізації його до медичного закладу, аргументуючи це тим, що їхній медик оглянувши потерпілого, визначив, що йому госпіталізація не потрібна», — зазначає фельдшер Богдан Вличко.

Скриншоти з сюжету ТСН

Після цього лікарі хотіли поїхати без потерпілого, але їх не випустили.

«Ми вже погодилися, злякалися сказали — добре ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо права робити, ми обовʼязково повинні виконувати свою роботу як медики. Ми попросили щоб вони нас випустили з території без нього», — каже лікарка швидкої медичної допомоги Вікторія Гончар.

Бригаді «швидкої» довелося чекати чотири години. Зрештою , за словами медиків, вони подзвонили на 103 і попросили допомоги колег. На місце прибули спецавтівки з бригадами одразу з трьох підстанцій.

Невдовзі і почалися сутички. Хто їх спровокував з’ясовує військова прокуратура. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство.

«Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту», — говорять у прокуратурі.

В той же час в Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що працівники «швидкої» відмовилися надати документи. Ще вони звинуватили «швидку» в тому, що вона насправді прибула для того, щоб «допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком ВЛК».

За словами представників військомату, вони викликали на місце інциденту поліцію, якій працівники «швидкої» нібито теж не показали документи, а тому були «затримані для надання пояснень».

Після цього, кажуть в ТЦК, затримані медики зателефонували на лінію 103 та повідомили про силове утримання представників екстреної служби посадовими особами ТЦК.

Окрім того зазначили, що на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули і невідомі цивільні, які й спровокували бійку. Врешті бригаду швидкої таки випустили, а от доля пацієнта який звертався по допомогу наразі невідома.

Нагадаємо, що у Львівській області представники військкомату на авто підрізали чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти. А після цього самі потрапили в кювет.