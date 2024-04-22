Мікроавтобус на Київщині провалився під землю: є загиблі та тяжко травмовані. Фото: ДСНС

На трасі Іванків-Радомишль у Київській області обвалилася дорога. У провалля потрапив мікроавтобус.

Внаслідок ДТП двоє загиблих та семеро травмованих, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Вранці 22 квітня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів. Знадобилася деблокація.

Мікроавтобус на Київщині провалився під землю: є загиблі та тяжко травмовані. Фото: ДСНС Мікроавтобус на Київщині провалився під землю: є загиблі та тяжко травмовані. Фото: ДСНС

За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.

Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень. Обставини даної події встановлює поліція.

Нагадаємо, минулого року на Закарпатті обвалився пішохідний міст: три жінки впали в річку з висоти 20 метрів.