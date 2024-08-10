У Миколаєві опівночі 10 серпня під час дії комендантської години чоловік впав в траншею глибиною до 3 метрів.

Про це повідомило Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Інцидент стався о 00:06 по вулиці Космонавтів, 53/1. Врятувати чоловіка, який впав в траншею глибиною до 3 метрів, вдалось пожежно-рятувальному відділенню 4 ДПРЧ на пожежній автоцистерні.

За допомогою драбини та жорстких нош постраждалого дістали та передали до лікарні.

Нагадаємо, у Миколаєві загинула трирічна дитина. Хлопчик вийшов на балкон, поки його батьки спали та випав з вікна.