Судитимуть чоловіка за зберігання дитячої порнографії. Фото з depositphotos.

На Миколаївщині 56-річного чоловіка судитимуть за зберігання дитячої порнографії.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що житель Снігурівки завантажив з інтернету і зберігав на власному компʼютері відеопродукцію з дитячою порнографією. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 301-1 Кримінального Кодексу України «Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження».

За це чоловіку загрожує до шести років тюрьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Подальшу долю фігуранта вирішить суд.

Нагадаємо, що суд засудив до 9 років ув'язнення фотографа з Київської області, який виготовляв дитячу порнографію, працюючи на святах в дитсадках. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів упіймали підозрюваних ще на початку липня минулого року. До робити із викриття також долучилися фахівці управління міграційної поліції та кримінального аналізу. Крім того, залучили силову підтримка бійців роти поліції особливого призначення обласного управління поліції.