Повідомлення про підозру жінкам. Фото поліції Миколаївщини

У Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів упіймали підозрюваних ще на початку липня минулого року. До робити із викриття також долучилися фахівці управління міграційної поліції та кримінального аналізу. Крім того, залучили силову підтримка бійців роти поліції особливого призначення обласного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, онлайн-порностудію організувала 47-річна мешканка Миколаєва та ще двоє її спільниць 41 та 44 років, які були адміністраторами. Також до справи була причетна ще одні жінка так звана «вебмодель».

У поліції зазначили, що підозрювані шукали дівчат та пропонували їм працювати вебмоделями по 18 годин на добу, проте не доплачували їм за роботу

«Зловмисниці з метою експлуатації в ролі вебмоделей на інтернет-сайті вербували дівчат, яких підшукували серед таких, що через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки, та, користуючись їхнім уразливим станом, нараховували заробітну плату, яка є значно меншою від фактично нарахованої на сайті», — зазначили у поліції.

Також повідомляється, що для роботи жінки орендували офіс та обладнали його «відповідним інтер’єром» та технікою.

За інформацією поліції, за місяць кожна з дівчат могла заробити близько 2 тисяч доларів США, а сама організаторка отримувала прибуток близько 400 тисяч гривень щомісяця.

Організаторці та трьом її спільницям слідчі поліції повідомили про підозру у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру. Згодом організаторці та 44-річній адміністраторці слідчі повідомили про підозру ще й у торгівлі людьми. За що вони можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Справу скеровано до суду.

Наразі в Україні зоборонено займатися онлайн порностудіями. У Верховній Раді планували розглянути законопроект 9623 про декриміналізацію порно. Він був зареєстрований у парламенті 18 серпня. Ініціатори законопроєкта – заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк та велика група депутатів із різних фракцій.

Документ пропонує скасувати кримінальну відповідальність за: ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів (стаття 301 ККУ); утримання місць розпусти й звідництво (стаття 302 ККУ) (ця стаття не стосується проституції та сутенерства, щодо яких не пропонується жодних змін).

Водночас законопроєкт пропонує залишити кримінальну відповідальність за: одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження; збут порнографії неповнолітнім; виготовлення, розповсюдження і збут екстремальної порнографії; розповсюдження і збут порнографії без згоди особи, яка в ній зображена (revenge-porn, deep-fake), а також виготовлення порнографії без відома особи, яка в ній зображена; втягнення в проституцію, сутенерство, торгівлю людьми.

Один із співавторів ініціативи, народний депутат Ярослав Железняк впевнений, що подібний крок міг би зібрати значні суми у вигляді податків

«Вебкам, як відносно організована сфера, за умови повної легалізації через ФОП-модель могла б принести понад 1 мільярд гривень на рік за поточного курсу. Але знову ж таки, легалізувати сферу не плануємо, тому це все теорія», — розповів UBR.ua Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року СБУ викрила керівництво департаменту міграційної поліції на масштабних схемах «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни.