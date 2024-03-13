Чоловіка, який покусав поліцейського на Львівщині, звільнили від покарання. Фото з відкритих джерел

У Дрогобичі Львівської області суд звільнив від покарання чоловіка, який покусав поліцейського у Пенсійному фонді.

Про це пише lviv. media.

У Дрогобичі судили чоловіка, який кілька разів вкусив за ногу патрульного поліцейського в приміщенні Дрогобицького відділу Пенсійного фонду України. Чоловік напав на правоохоронця, бо той на прохання працівниці фонду намагався вивести обвинуваченого з кабінету. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав Романа П. винним у нападі на правоохоронця, проте звільнив його від покарання через закінчення строку давності справи.

За матеріалами справи, випадок стався ще у липні 2018 року. Обвинувачений Роман П. прийшов до Дрогобицького відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України та відмовлявся покинути кабінет, попри численні прохання працівниці. Після деякого часу робітниця пенсійного фонду викликала патрульних, щоб ті вивели обвинуваченого з її кабінету.

Правоохоронці прибули до кабінету та впродовж двох годин просили Романа П. вийти та впустити інших людей, які прийшли на прийом. Врешті, працівники поліції взяли чоловіка під руки, щоб вивести його силоміць, проте він впав на підлогу, обхопив руками ногу одного з патрульних — Назарія М., — та кілька разів вкусив його. Після цього Роман П. подзвонив у «швидку» та повідомив, що його б’ють. Згодом до відділу Пенсійного фонду прибули медики, вони оглянули Романа П., і після цього він покинув приміщення.

Під час засідання суду обвинувачений повністю заперечив свою провину. Він стверджував, що не кусав патрульного, а на підлогу впав через те, що працівники поліції його били, витягли його з кабінету силою та змушували піти з відділу Пенсійного фонду, погрожуючи, що інакше знову битимуть. Через отримані травми обвинувачений викликав «швидку», проте медики відмовились надавати йому медичну допомогу.

Попри те, що обвинувачений заперечив свою вину, кілька свідків підтвердили, що він покусав Назарія М. Також ніхто з присутніх у той день у відділі Пенсійного фонду не бачив, щоб правоохоронці били обвинуваченого.

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