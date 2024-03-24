За добу на Миколаївщині виникло 4 пожежі, фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Протягом доби у Миколаєві та області сталися чотири пожежі, всі на території приватних житлових будинків.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що пожежі виникнули у Вознесенському районі, а саме у селі Зелений Яр та Висока Гора, також у селі Крива Балка Миколаївського району області та у Первомайську.

«На всі випадки без виключення забезпечено оперативне та професійне реагування пожежних підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Завдяки завчасно вжитим заходам та діям вогнеборців від знищення врятовано житловий будинок, дві господарчі споруди і літню кухню», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі у будинку в Зеленому Ярі опіки отримали троє людей.

«Тут хоч горіння і ліквідовано до прибуття рятувальників, та внаслідок займання газового балона в літній кухні опіки обличчя та рук отримала жінка 1945 р.н. та опіки рук двоє чоловіків 1967 р.н. і 1960 р.н. Постраждалу каретою швидкої госпіталізовано до лікувального закладу, чоловіки від госпіталізації відмовились», – сказано у повідомленні.

Причини та обставини пожежі встановлюються.

Всього до гасіння залучалось 6 одиниць спецтехніки та 19 чоловік ДСНС. Також на місцях працювали правоохоронні органи та медики.

Нагадаємо, 16 березня, протягом доби рятувальники ліквідували чотири займання у житловому секторі на Миколаївщині. На пожежі у Воскресенському постраждав чоловік.