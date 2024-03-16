Рятувальники загасили пожежу у будинку. Фото: ДСНС

Протягом доби рятувальники ліквідували чотири займання у житловому секторі на Миколаївщині. На пожежі у Воскресенському постраждав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Про займання у селищі міського типу Воскресенське надзвичайників сповістили о 02:59 16 березня. Рятувальники вчасно прибули на місце пожежі та вивели на свіже повітря з задимленого будинку чоловіка. Його з опіками та отруєнням продуктами горіння госпіталізували до лікарні.

Пожежу площею 60 квадратних метрів ліквідували. На місці працювали 16 та 4 ДПРЧ, поліцейські, медики та бригада АТ «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, що 15 березня у Миколаєві горіла багатоповерхівка.