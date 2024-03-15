До миколаївських рятувальникі ввечері 14 березня надійшло повідомлення, що з квартири на першому поверсі девʼятиповерхівки на вулиці Айвазовського йде дим.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, коли вони прибули на місце, то відкритого горіння не побачили, а матрац на ліжку, що тлів, залили водою сусіди. Як потім стало відомо, власник квартири курив у ліжку — в результаті почалася пожежа. Сусіди винесли чоловіка на свіже повітря та викликали екстрені служби.
Медики, які прибули на місце, госпіталізували потерпілого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Також чоловік отримав опіки лівої кисті.
Нагадаємо, 14 березня виникла пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку в селі Горохівка Миколаївського району. За даними вогнеборців, через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
До миколаївських рятувальникі ввечері 14 березня надійшло повідомлення, що з квартири на першому поверсі девʼятиповерхівки на вулиці Айвазовського йде дим.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, коли вони прибули на місце, то відкритого горіння не побачили, а матрац на ліжку, що тлів, залили водою сусіди. Як потім стало відомо, власник квартири курив у ліжку — в результаті почалася пожежа. Сусіди винесли чоловіка на свіже повітря та викликали екстрені служби.
Медики, які прибули на місце, госпіталізували потерпілого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Також чоловік отримав опіки лівої кисті.
Нагадаємо, 14 березня виникла пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку в селі Горохівка Миколаївського району. За даними вогнеборців, через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні.