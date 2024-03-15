Пожежа в квартирі у Миколоаєві 14 березня: чоловік курив у ліжку / Фото для ілюстрації

До миколаївських рятувальникі ввечері 14 березня надійшло повідомлення, що з квартири на першому поверсі девʼятиповерхівки на вулиці Айвазовського йде дим.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, коли вони прибули на місце, то відкритого горіння не побачили, а матрац на ліжку, що тлів, залили водою сусіди. Як потім стало відомо, власник квартири курив у ліжку — в результаті почалася пожежа. Сусіди винесли чоловіка на свіже повітря та викликали екстрені служби.

Медики, які прибули на місце, госпіталізували потерпілого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Також чоловік отримав опіки лівої кисті.

Нагадаємо, 14 березня виникла пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку в селі Горохівка Миколаївського району. За даними вогнеборців, через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні.