Пожежа у квартирі на Миколаївщині: жінка з дитиною врятувались через вікно / Ілюстративне фото ДСНС

Зранку 14 березня виникла пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку в селі Горохівка Миколаївського району.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За даними вогнеборців, через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні. В помешканні утворилось сильне задимлення. Як зазначили рятувальники, пожежу загасили на незначній площі.

Як зʼясувалось, на момент виникнення займання у квартирі знаходились господарка з донькою. В стресовому стані жінка вирішила евакуюватись через вікно в кімнаті. Спустившись по даху поруч розташованої прибудови, її з дитиною забрала до себе очевидиця події та до прибуття медиків підтримувала їх та допомагала оговтатись. Лікарі оглянули постраждалих та надали першу медичну допомогу.

У ДСНС зазначили, що завдяки тому, що мати вчасно відреагувала, ані вона, ані дитина сильно не постраждали та не встигли надихатись димом.

Нагадаємо, у Миколаєві 11 березня виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі пʼятиповерхового будинку по проспекту Центральному. У квартирі знаходилась 46-річна жінка, яка була без свідомості. Її винесли із осередку пожежі та передали бригаді швидкої допомоги. В подальшому постраждалу госпіталізували із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.