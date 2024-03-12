Ілюстративне фото ДСНС

У Миколаєві 11 березня о 23:41 виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку по проспекту Центральному.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївської області.

За даними рятувальників, під час проведення розвідки, вогнеборці виявили 46-річну жінку, яка була без свідомості. Її винесли із осередку пожежі та передали бригаді швидкої допомоги. В подальшому постраждалу госпіталізували із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Пожежу вогнеборці ліквідували о 00:08 на площі 10 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Від ДСНС до гасіння залучались 12 вогнеборців, 3 спецавтомобілі. Також на місці працювали правоохоронці.

Нагадаємо, 11 березня, через пожежу сухої трави та очерету у Баштанці, що на Миколаївщині, ледь не згоріли житловий будинок та господарчі споруди.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.