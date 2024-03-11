Пожежа сухої трави в Баштанці 11 березня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Через пожежу сухої трави та очерету у Баштанці, що на Миколаївщині, ледь не згоріли житловий будинок та господарчі споруди.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що у понеділок, 11 березня об 11:39 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Баштанці на відкритій території горить суха трава та очерет. Вогнеборці які прибули на місце, виявили, що існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок та дві господарчі споруди, що знаходяться поруч.

Але завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось приборкати пожежу та ліквідувати її на площі 1,5 тисячі квадратних метрів та не допустити збільшення її масштабів.

«Це черговий приклад того, які можуть бути наслідки випалювання сухостоїв. І мова зараз іде тільки про матеріальне. Тут вогнеборці змогли мінімізувати наслідки. А про здоровʼя громадян, екологію та залучені ресурси — тут ми безсилі — маємо те, що маємо», — зазначили рятувальники.

Пожежа сухої трави в Баштанці 11 березня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа сухої трави в Баштанці 11 березня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, 10 березня та в ніч на 11 березня вогнеборці у Миколаївській області 12 разів залучались для ліквідації пожеж на відкритих територіях, житловому секторі та на сміттєзвалищі комунального підприємства.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.