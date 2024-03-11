Миколаївські вогнеборці загасили 12 пожеж в області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

10 березня та в ніч на 11 вогнеборці у Миколаївській області 12 разів залучались для ліквідації пожеж на відкритих територіях, житловому секторі та на сміттєзвалищі комунального підприємства.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Пожежа на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Пожежа на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що у селі Яструбинове Прибужанівської територіальна громада Вознесенського району, зайнявся сухостій на відкритій території та вогонь перекинувся на господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

Пожежу на загальній площі 5025 квадратних метрів загасили вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони «Мартинівка». З вогню місцеві мешканці вивели 8 поросят, які ледь не згоріли.

Загалом, площа пожеж на відкритих територіях, які виникли вчора, становить майже 7 гектарів.

Спільними зусиллями вогнеборців ДСНС, підрозділів місцевої пожежної охорони від вогню врятовано один житловий будинок та дві господарчі споруди.

Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.