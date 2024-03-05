Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ГУ ДСНС

Рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області. Усі випадки спалаху почалися через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомли в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За даними вогнеборців, горіла суха трава, чагарники та очерет у Миколаєві, Вознесенському та Первомайському районах на загальній площі понад 2 тисячі квадратних метрів.

Зазначається, що у всіх випадках причиною виникнення займання стало необережне поводження з вогнем.

«Головне управління ДСНС України у Миколаївській області в черговий раз звертається до громадян: перебуваючи за містом, господарюючи на присадибних ділянках та на відкритих територіях, не спалюйте суху рослинність! Не кидайте непогашені сірники чи недопалки! Не забувайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, не лише для навколишнього середовища, а й життя і здоров’я людей! Пошкодження або знищення майна, загибелі тварин, червонокнижних рослин тощо», — йдеться в повідомленні.

Також рятувальники нагадали, що за несанкціоноване випалювання сухої рослинності законодавством України передбачена адміністративна, а у деяких випадках і кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.