В Державному бюро розслідувань почали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути україно-румунський кордон у Чернівецькій області.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, 29 червня близько 21:40 у Вижницькому районні при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

ДБР розслідує смерть чоловіка, який напав на прикордонника, фото: ДБР ДБР розслідує смерть чоловіка, який напав на прикордонника, фото: ДБР

Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у травні в річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії.