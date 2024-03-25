Станом на 25 березня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Останніми тижнями посилилися обстріли — росіяни цілять по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі. Ми давно не сподіваємося на дотримання ворогом будь-яких конвенцій, тож маємо подбати про себе самі: донатити на допомогу ППО та здавати кров. В умовах обстрілів запаси крові мають бути стабільними. Коли ворожа ракета чи БПЛА прилітає до вас додому чи на роботу, немає часу шукати для вас донора — аби врятувати життя пораненій людині, кров уже має бути в наявності у всіх лікарнях», — пояснює співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.