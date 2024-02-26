Державі повернуть землі лісового фонду на Миколаївщині. Фото з відкритих джерел

Братський районний суд задовільнив позови прокуратури щодо повернення у власність держави чотирьох ділянок лісового фонду, загальною площею понад 2,5 гектари та вартістю 8,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

«Встановлено, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області при формуванні земельних ділянок сільськогосподарського призначення та передачі у приватну власність відповідачам, незаконно включило до їх складу землі лісового фонду, які перебували у постійному користуванні ДП «Вознесенське лісове господарство», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, спірні земельні ділянки знаходяться в плавнях ріки Жидівка-лівої притоки ріки Мертвовод, басейна ріки Південний Буг, отже не могли бути вилучені з державної власності за жодних обставин.

«Внаслідок вказаних незаконних дій, зазначені земельні ділянки вибули з постійного користування спеціалізованого державного підприємства не зважаючи на пряму законодавчу заборону. Після набрання законної сили судовими рішеннями земельні ділянки лісового фонду будуть повернуті державі», — додали у прокуратурі

Раніше повідомлялося, що ексдиректора лісництва на Миколаївщині підозрюють у передачі землі фермерам.