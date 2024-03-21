Вранці 21 березня на Скнилівському мосту у Львові сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких зіштовхнулися близько 25 автівок.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
Наразі рух по мосту здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.
Перед аваріями патрульна поліція попередила львів’ян про туман та закликала бути обережними на дорогах.
Нагадаємо, увечері 19 березня на околиці Снігурівки Баштанського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.
Вранці 21 березня на Скнилівському мосту у Львові сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких зіштовхнулися близько 25 автівок.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
Наразі рух по мосту здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.
Перед аваріями патрульна поліція попередила львів’ян про туман та закликала бути обережними на дорогах.
Нагадаємо, увечері 19 березня на околиці Снігурівки Баштанського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.