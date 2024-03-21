У Львові зіштовхнулися 25 машин. Фото: патрульна поліція Львівщини

Вранці 21 березня на Скнилівському мосту у Львові сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких зіштовхнулися близько 25 автівок.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Наразі рух по мосту здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

Перед аваріями патрульна поліція попередила львів’ян про туман та закликала бути обережними на дорогах.

Нагадаємо, увечері 19 березня на околиці Снігурівки Баштанського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.