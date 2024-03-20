Експорт українських товарів, фото з відкритих джерел

У середу, 20 березня, Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли домовленості щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на один рік — до 5 червня 2025 року.

Про це повідомили в Європейському парламенті.

Як зазначається в заяві, лібералізація торгівлі означає тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС. Вперше такі заходи запровадили у 2022 році, щоб допомогти економіці України на тлі війни.

У ЄС погодилися продовжити ці заходи, але включили до них «запобіжні заходи» для захисту фермерів ЄС у разі перебоїв на ринку. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» ​​агропродукції — м'яса птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися, щоб до переліку також додали овес, кукурудзу, крупи та мед.

У Раді ЄС додали, що хотіли врахувати будь-який негативний вплив на ринок одного або кількох держав-членів Євросоюзу, а не лише на ринок ЄС у цілому, як зараз.

Єврокомісія запровадить тарифні квоти, якщо імпорт перелічених вище продуктів з України до ЄС перевищує середнє арифметичних обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.

Надалі Європарламент і Рада ЄС повинні дати остаточне «зелене світло» тимчасовій угоді.

Термін дії чинних домовленостей закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають запрацювати уже з 6 червня.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур.

Раніше повідомлялося, що уряд очікує на зростання експорту товарів та послуг з України на 9% у 2024 році. Позитивні зрушення за цим напрямом почали відбуватися в останні місяці 2023 року.