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Ford і Tesla повідомили про відстані, які власники їхніх автомобілів подолали, використовуючи системи допомоги водієві BlueCruise та Full Self-Driving.

Зокрема, генеральний директор Ford Джим Фарлі повідомив про нещодавнє досягнення: клієнти проїхали 320 мільйонів кілометрів (200 мільйонів миль) за допомогою системи BlueCruise.

«Ми щойно досягли чудового рубежу — власники автомобілів Ford та Lincoln вже проїхали 200 мільйонів миль, використовуючи BlueCruise! Це більше, ніж відстань від Землі до Сонця в обидва боки. Продовжуйте ділитися своїми історіями про BlueCruise, особливо з початком сезону літніх подорожей», — написав він у Threads.

Тим часом Tesla заявила, що її клієнти, які використовують Full Self-Driving, проїхали понад 2 мільярди кілометрів (1,3 мільярда миль). Цього достатньо для подорожі на Сатурн.

Нагадаємо, нещодавно Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовний пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.

Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.