Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.

Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index.

Згідно з ним, статки Ілона Маска на 28 грудня становлять 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 мільярд доларів.

На другому місці рейтингу — французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 мільярдами доларів. На третьому — засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 мільярдів доларів.

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли:

засновник Microsoft Білл Гейтс (140 мільярдів доларів);

колишній СЕО Microsoft Стів Балмер (130 мільярдів доларів);

засновник Meta Марк Цукерберг (129 мільярд доларів);

співзасновник компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (127 мільярдів доларів);

засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (124 мільярди доларів);

співзасновник компаній Google, Alphabet Сергій Брін (120 мільярдів доларів);

американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (120 мільярдів доларів).

Також до рейтингу найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив один українець — олігарх Рінат Ахметов, статки якого оцінили в 5,77 мільярдів доларів (з початку року зросли на 437 мільйонів доларів). Він посів 471 сходинку рейтингу.

Нагадаємо, що у 2020 році Ілон Маск займав другий рядок рейтингу найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.