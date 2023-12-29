Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.
Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index.
Згідно з ним, статки Ілона Маска на 28 грудня становлять 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 мільярд доларів.
На другому місці рейтингу — французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 мільярдами доларів. На третьому — засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 мільярдів доларів.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли:
Також до рейтингу найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив один українець — олігарх Рінат Ахметов, статки якого оцінили в 5,77 мільярдів доларів (з початку року зросли на 437 мільйонів доларів). Він посів 471 сходинку рейтингу.
Нагадаємо, що у 2020 році Ілон Маск займав другий рядок рейтингу найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.
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Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.
Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index.
Згідно з ним, статки Ілона Маска на 28 грудня становлять 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 мільярд доларів.
На другому місці рейтингу — французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 мільярдами доларів. На третьому — засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 мільярдів доларів.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли:
Також до рейтингу найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив один українець — олігарх Рінат Ахметов, статки якого оцінили в 5,77 мільярдів доларів (з початку року зросли на 437 мільйонів доларів). Він посів 471 сходинку рейтингу.
Нагадаємо, що у 2020 році Ілон Маск займав другий рядок рейтингу найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.