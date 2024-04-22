Tesla зменшила вартість свого програмного забезпечення для автопілота Full Self-Driving (FSD) з 12 тисяч доларів до 8 тисяч доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8 тисяч доларів за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 доларів на місяць.
Нещодавно Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовну пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.
Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Tesla зменшила вартість свого програмного забезпечення для автопілота Full Self-Driving (FSD) з 12 тисяч доларів до 8 тисяч доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8 тисяч доларів за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 доларів на місяць.
Нещодавно Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовну пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.
Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.