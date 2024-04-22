Tesla на понад 30% знизила ціну повного автопілота, фото: Getty Images

Tesla зменшила вартість свого програмного забезпечення для автопілота Full Self-Driving (FSD) з 12 тисяч доларів до 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8 тисяч доларів за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 доларів на місяць.

Нещодавно Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовну пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.

Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.