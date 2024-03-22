Google навчила ШІ прогнозувати повені, Фото: Unsplash

У компанії Google розпочали використовувати штучний інтелект (ШІ) для прогнозування річкових повеней, у деяких випадках це вдається зробити навіть за сім днів до їх початку.

Про це повідомляє науковий журнал Nature.

Як зазначається, повені є найпоширенішим стихійним лихом й можуть мати руйнівні наслідки, утім їхнє прогнозування досі залишається серйозною проблемою для науковців. Передусім через те, що більшість річок не мають водомірів.

Google обійшов цю проблему, навчивши моделі машинного навчання за допомогою всіх видів релевантних даних, включно з історичними подіями, показниками рівня води в річках, висотою та рельєфом місцевості тощо. Після цього компанія створила локалізовані карти й запустила для них «сотні тисяч» симуляцій. Таке поєднання методів дозволило моделям точно передбачити майбутні повені.

«Прогнозування на основі штучного інтелекту забезпечує надійність прогнозування екстремальних річкових явищ у невиміряних водозборах із завчасним періодом до п’яти днів», — кажуть дослідники.

Зараз, завдяки цьому підходу, можна створювати точні прогнози для конкретних місць. Ця система охопила 80 країн з загальною чисельністю населення 460 мільйонів. Компанія забезпечила доступ до цих прогнозів через Google Search, Google Maps та сповіщення на Android.

Нагадаємо, у гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект. Це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки України та американської компанії Palantir.

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.

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