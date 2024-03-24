В Україні загинув ще один грузинський доброволець, фото: SOVA

Ще один громадянин Грузії, 48-річний Тенгіз Чанія, загинув на фронті в Україні. Він воював на стороні ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Як зазначається, Тенгіз Чанія служив у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ, створеній на базі батальйону «Азов», на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Доброволець загинув під час російського ракетного обстрілу у п’ятницю, 22 березня. Тіло бійця досі не вдалося забрати з поля бою.

Повідомляється, що він був біженцем з Абхазії, брав участь у війні в Абхазії та серпневій війні 2008 року. У минулому служив у розвідувальному управлінні міноборони Грузії та силах спецпризначення МВС.

В Україну він приїхав воювати із початку російської повномасштабної агресії. Був двічі поранений, але знову повертався на передову.

За даними грузинських ЗМІ, з початку повномасштабного російського вторгнення загинули 62 грузинські бійці: громадяни та уродженці Грузії, які мали українське громадянство.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Раніше повідомлялося, що закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян неподалік від лінії фронту 3 листопада.