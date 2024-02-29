Воїни 73-го морського центру ССО. Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого/Facebook

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Про це повідомляє прес-служба Сил спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що очаківські бійці забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю.

— Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян неподалік від лінії фронту 3 листопада.