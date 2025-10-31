Медик «під вогнем»: як боєць із позивним Майк рятує життя побратимів

Бойовий медик Майк. Фото: пресслужба 73-го морського центру спеціальних операцій

Бойовий медик із позивним «Майк» із 73-го морського центру спеціальних операцій врятував трьох побратимів під мінометним обстрілом на півдні України. Його історія — про миттєві рішення, холодну голову під вогнем і боротьбу за життя, коли кожна секунда може стати останньою.

Історію бійця розповіли у пресслужбі Центру.

Бійця очаківського 73-го морського центру Сил спеціальних операцій із позивним Майк мобілізували у 2022 році. Після проходження курсів бойової медицини TCCC та навчання за кордоном, він повернувся до України й отримав військово-облікову спеціальність бойового медика, приєднавшись до бойової групи на передовій.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Після повернення в Україну захистив військово-облікову спеціальність бойового медика і пішов в бойову групу на цю посаду, — розповів боєць.

Перший бойовий досвід він отримав на островах Дніпра, де українські сили тримають оборону на півдні.

— На перших заходи все було спокійно, поранених не було. Потім ми потрапили під мінометний обстріл. Одразу було в нас троє трьохсотих. Але слава Богу всі були живі. Було трішки важкувато, але ми їх відтягнули, надали необхідну допомогу та передали на човен для евакуації, — розповідає боєць.

Бойовий медик Майк. Фото: пресслужба 73-го морського центру спеціальних операцій Бойовий медик Майк. Фото: пресслужба 73-го морського центру спеціальних операцій Бойовий медик Майк. Фото: пресслужба 73-го морського центру спеціальних операцій

Саме тоді Майк уперше відчув, що означає бути медиком «під вогнем».

— Коли перший раз надавав допомогу в справжніх бойових умовах, я трохи розгубився, секунд на 30. Але швидко зібрався і почав працювати, — пригадує боєць.

Для Майка найважливіше — встигнути врятувати, навіть коли на роздуми лишаються секунди.

— В зоні під вогнем ти просто бачиш кров, накидаєш турнікет. Але завжди потрібно робити переоцінки, бо це дуже критично, оскільки на цій війні багато випадків ампутацій через зупинку крові турнікетом там, де це не потрібно. Я бачив такі випадки в дружніх підрозділах Сил оборони України, коли ми спільно виконували задачі, — розповідає військовий.

Раніше повідомлялось, що бійці 73-го морського центру ССО знищили на півдні капоніри з боєкомплектом і трьох російських військовослужбовців.